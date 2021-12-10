Вертолет Robinson разбился на Алтае

Вертолёт Robinson в воздухе. Фото предоставлено пресс- службой вертолетного центра Heli Club

Место крушения пропавшего с радаров на Алтае вертолета Robinson R66 обнаружили экстренные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Со спасательного вертолета обнаружено место падения вертолета в районе Каракольских озер на Алтае", - говорится в сообщении.

По информации источника, пилот вертолета получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, кроме пилота на борту воздушного судна никто не находился. Вертолет должен был забрать пассажиров с озера Караколь. Информация уточняется.

Как ранее писал сайт "КП-Кузбасс", в пятницу, 10 декабря 2021 года с радаров пропал вертолет Robinson R-66. Он летел из Новокузнецка в район Каракольских озер. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что перед исчезновением у него сработал аварийный маяк.