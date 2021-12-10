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Политика10 декабря 2021 9:00

Сенатор Цеков назвал "наглой вылазкой" инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе

Член Совфеда полагает, что активное информационное сопровождение удержит Украину от подобных провокаций
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Экипаж украинского судна не реагировал на запросы, посылаемые российской стороной

Экипаж украинского судна не реагировал на запросы, посылаемые российской стороной

Фото: YouTube

Украина проверяла на прочность Россию "наглой вылазкой" военного корабля "Донбасс", заявил РИА Новости член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

"Это была проверка нас на прочность, - подчеркнул сенатор. - Но теперь, думаю, само информационное сопровождение инцидента предостережет Киев от подобных провокаций".

Цеков также отметил четкие действия пограничной службы России, которая оперативно отреагировала на провокацию украинских Военно-морских сил (ВМС).

Как ранее писал сайт kp.ru, ФСБ России распространила информацию, что корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива. Корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ предупредил его экипаж о необходимости соблюдать российское законодательство о подаче заявок на прохождение через Керченский пролив.

После этого корабль лег на обратный курс. При этом экипаж украинского судна не реагировал на запросы, посылаемые российской стороной.