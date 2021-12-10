В России выявлено 30 873 случая заражения коронавирусом 10 декабря 2021 года

Заболеваемость коронавирусом выше всего в Москве Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 30 873 случая COVID-19. С начала пандемии выявлено 9 956 679 заболевших.

По данным на пятницу, 10 декабря 2021 года, лидером по показателю стала Москва, где заболели 3477 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 2267 случаев. Тройку замыкает Московская область с 1712 заразившимися за сутки.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1176 летальных исходов. Еще 35 657 человек получили справки о выздоровлении. Суммарное количество умерших с начала пандемии составило 287 180 человек, выздоровевших - 8 673 518 пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, венгерские ученые сравнили эффективность различных вакцин от коронавируса. Исследование уникальное: у медиков Венгрии идеальная база для сбора статистики – в стране одновременно делали прививки пятью разными вакцинами.

В результате они пришли к выводу, что, чтобы не умереть от коронавируса, надежнее всего прививаться “Спутником V”, так как именно он эффективнее остальных вакцин защищает от летального исхода.