Ильназу Галявиеву предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям

Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Окончательное обвинение предъявлено Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии №175. Нападение произошло 11 мая 2021 года, погибли 9 человек, из них шестеро детей.

-На основании собранных по уголовному делу доказательств Галявиеву предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества), - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Потерпевшими по делу признано более 600 человек, среди которых есть и малолетние, добавили в СК.

Экспертиза признала Галявиева вменяемым. Он признал вину и раскаялся.

-Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении, - сообщает следственный комитет.

Подробнее об Ильназе Галявиеве и трагедии в Казани читайте здесь на kp.ru.