Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за 471 тысячу долларов

Проданная книга вошла в первое издание "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете Фото: REUTERS

Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продано на аукционе за 471 тысячу долларов, сообщает Reuters. Это самая крупная сумма, вырученная за книгу, изданную в XX веке.

При этом стартовая цена лота составляла 75 тысяч долларов. О проданной книге известно, что она вошла в первое издание "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете, тираж которого составил всего 500 экземпляров. Он вышел в печать в 1997 году.

Отметим, что суммарный тираж всех семи романов о Гарри Поттере составляет более 500 млн экземпляров, изданных на 80 языках.

Как ранее писал сайт kp.ru, HBO Max опубликовал тизер-трейлер специального выпуска “Гарри Поттера”, приуроченного к 20-летию со дня выхода первого фильма. Видео появилось на YouTube-канале. В коротком ролике показали платформу 9 ¾, а также актеров Мэтью Льюиса (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейна (Хагрид) и Марка Уильямса (Артур Уизли). Указали и дату премьеры — 1 января 2022 года.