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Экономика10 декабря 2021 9:44

Мишустин заявил, что Россия вернулась на докризисный уровень и превысила его

Премьер-министр назвал главным двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле предпринимательскую инициативу
Мария ПАВЛОВА
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Михаил Мишустин заявил, что Россия не только вышла на допандемийный уровень, но и превысила его.

Михаил Мишустин заявил, что Россия не только вышла на допандемийный уровень, но и превысила его.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Об этом он сказал, выступая в пятницу 10 декабря на пленарном заседании форума «Сделано в России – 2021».

-Сегодня уже можно говорить, что глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемия. Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. В том числе хорошие результаты показывает несырьевой неэнергетический экспорт. В 2021году ожидается, что его объем превысит 180 млрд долларов. Это станет самым высоким показателем за последние три года, - отметил Мишустин.

Премьер-министр назвал предпринимательскую инициативу главным двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле и пообещал, что государство окажет предпринимателям необходимое содействие.

Ранее Мишустин заявил, что на повышение зарплаты бюджетникам выделено более 12 млрд рублей.