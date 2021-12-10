Сергунина: В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

Юные москвичи могут бесплатно посещать образовательные программы и мастер-классы. Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В Москве открылся первый детский технопарк со специализацией на креативных индустриях. Это уже двадцатый детский технопарк, появившийся за последнее время в столице, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Новая площадка для досуга и творчества создана на базе Российского государственного университета имени Косыгина при поддержке правительства Москвы. Юные москвичи могут бесплатно посещать не только образовательные программы, но и мастер-классы, лекции и инженерные соревнования. Занятия в технопарке будут вести преподаватели вуза и приглашенные эксперты.

- «Косыгин парк» стал двадцатым детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12-17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий, - рассказала Наталья Сергунина.

«Косыгин парк» расположился по адресу: ул. Малая Калужская, д. 1. На площади более полутора тысяч квадратных метров разместились три тематических кластера. Партнерами «Косыгин парка» стали крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви. Юные посетители будут изучать 3D-дизайн и цифровую моду, инновационные материалы для легкой промышленности, технологии виртуальной и дополненной реальности.

В кластере «Мода 4.0» работают пять лабораторий: по цифровому проектированию, дизайну тканей, дизайну трикотажа, диджитал-дизайну, моделированию и дизайну одежды. Ребята, обучающиеся по курсу «Умная одежда», смогут создавать изделия с функциями изменения цвета и формы, контроля физического состояния человека. А на уроках программы «Устойчивая мода» школьников научат основам экологического дизайна. Для создания новой одежды могут вторично использоваться разные материалы, в том числе текстиль и пластик. Ребят научат восстанавливать одежду, перерабатывать и создавать из нее новые экологичные вещи.

В кластере информационных технологий юных исследователей ждут лаборатории VR/AR, «Робототехника», «Цифровая фабрика, моделирование цифровых двойников». Ребята узнают, как современные цифровые технологии можно использовать для автоматизации процессов создания одежды и аксессуаров. Во время занятий по робототехнике подростки изучат основы проектирования, изготовления и программирования роботизированных устройств. Еще один кластер - «Чистый мир» - специализируется на охране окружающей среды. Он состоит из трех лабораторий: «Растительные волокна и экотекстиль», «Природоподобные технологии и возобновляемая энергетика» и «Охрана окружающей среды». На занятиях школьники научатся создавать экологичную одежду и разумно потреблять ресурсы.

Продолжительность каждого курса – один семестр. За это время учащиеся не только освоят азы будущей специальности, но и узнают об основах ведения бизнеса, открытия собственного стартапа и научатся командной работе. В конце курса школьники получат сертификат о завершении обучения в технопарке и 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Записаться на занятия в «Косыгин-парк» можно бесплатно через портал госуслуг.