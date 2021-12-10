США нужны консультации с ЕС и Россией перед диалогом НАТО с Москвой

Соединенным Штатам нужны консультации с ЕС и Россией перед диалогом НАТО с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам Америки нужны консультации с Евросоюзом и Россией перед диалогом лидеров стран НАТО с Москвой. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источник в администрации президента США.

- В ближайшие пару дней мы, очевидно, продолжим переговоры с нашими европейскими партнерами. Мы собираемся продолжить переговоры с нашими российскими партнерами, чтобы найти путь для движения вперед, — рассказал собеседник издания.

Вашингтон готов обсудить с Москвой «полный список проблем», добавил он.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата пишет, что предложение президента США Джо Байдена начать диалог с Россией и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины понравилось далеко не всем союзникам Штатов. Некоторые страны Восточной Европы, по данным агентства, жестко раскритиковали этот шаг американского лидера. Как сообщило издание, «правительство одного из государств пришло в ярость» от того, что Вашингтон хочет наладить контакты с Москвой. Администрация некоторых стран якобы требует немедленных разъяснений по поводу того, что именно планирует делать Джо Байден.