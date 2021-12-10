Посольство России выясняет, почему Владимира Журавлева не пустили в Молдавию

Россияне Наталия Нарочницкая и Владимир Журавлев не смогли попасть в Молдавию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Кишиневе выясняет, что послужило причиной инцидентов с членом Общественной палаты РФ Владимиром Журавлевым и политологом Наталией Нарочницкой, которые прилетели в Молдавии, но не смогли даже выйти за пределы аэропорта. Об этом дипломаты рассказали ТАСС.

"Посольство РФ в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с членом Общественной палаты РФ Владимиром Журавлевым, которого, как и известного российского ученого Наталью Нарочницкую, не пустили в страну", - уточнили в дипмиссии.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что известный российский ученый Наталия Нарочницкая прилетела в Молдавию, но не смогла даже покинуть территорию аэропорта – ее не выпустили пограничники. В результате Нарочницкую отвели обратно в самолет, что Захарова расценила как депортацию.