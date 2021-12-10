Минфин РФ: профицит бюджета в январе-ноябре предварительно может составить 2,34 триллиона рублей

В Минфинне рассказали о предварительной оценке профицита бюджета за 11 месяцев 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

По предварительным оценкам Министерства финансов РФ профицит федерального бюджета в январе - ноябре 2021 года составил 2,337 трлн рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минфина.

Доходы бюджета за январь - ноябрь составили 22,438 трлн рублей (119,6% от объема доходов на год, утвержденных законом о бюджете), расходы - 20,101 трлн рублей (93,4% от объема расходов на год, утвержденных законом о бюджете, и 80,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений). Таким образом, по состоянию на октябрь текущего года профицит бюджета составлял более 2,1 трлн рублей.

Самая высокая доля доходов, поступивших в бюджет, приходится на Федеральную налоговую службу - 14,154 трлн рублей (116,1% к прогнозным показателям). Федеральная таможенная служба направила в бюджет 6,25 трлн рублей (125,3%), а другие федеральные органы - 2,032 трлн рублей (128,2%).

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