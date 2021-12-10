Мишустин сообщил, что Россия поставила в Сербию около двух миллионов доз «Спутника V» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ поставила в Сербию почти два миллиона доз отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

- Россия поставила в Сербию почти два миллиона доз вакцины «Спутник V», и сейчас запущено промышленное производство «Спутника V». Уже выпущено более 1,5 млн доз, часть из которых используется для массовой иммунизации населения, в том числе и в соседних с Сербией странах, — сообщил он во время переговоров с премьером Сербии Аной Брнабич.

По словам Мишустина, Сербия является важным партнером для России. Брнабич ответила, что Белград признателен Москве за соглашение о ценах на газ.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что решение об адаптации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V» под новый штамм «омикрон» будет принято примерно через две недели. Гинцбург также заявил, что из всех действующих на сегодняшний день вакцин «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител. По его словам, это хорошо доказано не только опытом применения в России, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, среди которых и «Спутник V».