Юрий Трутнев отметил работу Михаила Дегтярева в отрасли экономики Хабаровского края

Михаил Дегтярев принял участие в пленарной дискуссии онлайн-форума «ProДФО». Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о развитии экономики Хабаровского края во время пленарной дискуссии онлайн-форума «ProДФО». В прямом эфире глава региона пообщался с полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

Одними из главных тем дискуссии «Успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира» стали поддержка бизнеса и привлечение инвестиций, развитие транспортной инфраструктуры, социальная сфера и взаимодействие с обществом.

- Несмотря на то, что 2021 год был непростым для Дальнего Востока, России и мира, мы продолжаем развиваться. Хочется отметить, что те результаты, которых мы достигли, это не только работа правительства и министерства по развитию Дальнего Востока. Наш округ развивается благодаря работе каждого – работника администрации, врача или учителя, агрария или промышленника. Только объединив усилия, мы можем развиваться, - отметил Юрий Трутнев.

В частности в Хабаровском крае решаются проблемы в важнейших сферах жизни. Так, активно реализуются программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также оказывается помощь обманутым дольщикам. Также с 1 января 2022 года для юридических лиц выравнивается тариф на электроснабжение в децентрализованных зонах. Уже снижен транспортный налог.

- У нас полностью восстановилась и превысила показатели 2019 года экономика. Такая же обстановка и с инвестициями в основной капитал. Мы отметили, что людей не оставляют равнодушными программы по формированию комфортной городской среды и ремонту дворов. За 2021 год мы реализовали сто проектов за счет федерального бюджета, в 2022-м реализуем еще сто, - заявил Михаил Дегтярев.

Напомним, что общий объем инвестиций на Дальний Восток по соглашениям превышает шесть триллионов рублей, из них уже проинвестировано более двух триллионов.