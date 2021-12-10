Польский художник сравнил Меркель с Гитлером и Геббельсом

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Польский художник Войцех Коркуч развесил в Варшаве плакаты с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, а также Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом.

Акция приурочена к визиту главы министерства иностранных дел Германии Анналены Берблок в столицу Польши. Также на плакатах изображены экс-глава МИД ФРГ Хайко Маас, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и немецкий посол в Варшаве Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен.

Как сообщает телеканал N-TV, в надписи на плакате Коркуч призывает власти Германии выплатить Польше репарации за нанесенный во времена Второй мировой войны ущерб.

О необходимости репараций в Польше заявили несколько лет назад. Тогда же была создана специальная комиссия для подсчета суммы нанесенного ущерба.

В 2017 году турецкое издание Günes опубликовало коллаж, на котором бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель изображена в нацистской форме, с пистолетом и усами, как у Адольфа Гитлера: в таком виде тогдашняя глава немецкого правительства «появилась» на обложке свежего номера газеты. Причем материал, проиллюстрированный этим снимком, озаглавлен «Фрау Гитлер» и в нем, в частности, говорилось, что Берлин «пытается настроить всю Европу против Анкары». Тогда Германия и Турция оказались в ситуации дипломатического скандала после того, как немецкие власти отменили выступления нескольких турецких политиков.