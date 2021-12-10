Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19". Соответствующее предложение российский лидер озвучил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу, 10 декабря 2021 года.

"Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения", - заявил президент России.

Он также отметил, что приложение для смартфонов "Путешествуй без COVID-19" уже используется государствами, не входящих в Евразийское экономическое сообщество. В частности, это Азербайджан, в Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Как ранее писал сайт kp.ru, кабинет министров РФ утвердило обязательное использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для въезда на территорию России.

Согласно документу, у иностранного гражданина или лица без гражданства в мобильном приложении должен отображаться отрицательный результат на коронавирус. Исследование должно быть проведено не ранее, чем за три дня до въезда на территорию России.