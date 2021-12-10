Захарова назвала провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море

Мария Захарова назвала провокацией инцидент с украинским кораблем "Донбасс". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Захарова прокомментировала действия корабля ВМС Украины в Азовском море у границ РФ. Официальный представитель МИД России назвала эти действия провокационными.

«По-моему, это очевидно. Это очередная провокация. Она просто не одна, не единичная, не индивидуальная. Это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», - сказала Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале в пятницу 10 декабря.

Как сообщалось на kp.ru, 9 декабря корабль ВМС Украины «Донбасс» попытался пройти через Керченский пролив, причем заявок о прохождении пролива украинская сторона не подавала. Корабль лег на обратный курс только после того, как приблизился к опорам Керченского (Крымского) моста на 15 морских миль.

Министр обороны Украины Резников заявил, что корабль находился в Азовском море на законных основаниях. Подробнее об инциденте читайте здесь.