Лукашенко заявил, что Запад продолжит санкционное давление на Белоруссию

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что санкционное давление стран Запада на республику продолжится.

- США и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужен повод для давления на братскую Россию и на нас… Мы (страны ЕАЭС) в разной степени пока подвержены этому давлению, но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что и в ваши министерства иностранных дел пошли «визитеры» западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь, — сказал он на форуме ЕАЭС.

Лукашенко добавил, что за пятым пакетом санкций последуют пятый и шестой. По его мнению, рестрикции нужны Западу, чтобы «уничтожить конкурентов».

Ранее Александр Лукашенко в интервью турецкому телеканалу TRT назвал «глупой и бестолковой затеей» решение Польши возвести пятиметровую стену на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии предположил, что за счет этого проекта какие-то структуры в Польше хотят получить прибыль. Белорусский президент заявил, что на отдельных участках границы стена уже построена. По заявлению Лукашенко, через эти участки в Польшу проникло около 25 тысяч беженцев. Лукашенко провел параллели между проектом строительства стены на белорусско-польской границе, Берлинской стеной и стеной на границе США и Мексики.