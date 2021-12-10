Следствие возбудило дело об убийстве после гибели подполковника Росгвардии в Тульской области

Гибель сотрудника силовых структур не связана с его профессиональной деятельностью, считают следователи Фото: Александр ГЛУЗ

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" по факту гибели подполковника Росгвардии в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По факту гибели подполковника Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ", - рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР по региону отметили, что гибель силовика не связана с его профессиональной деятельностью.

Как ранее писал сайт "КП-Тула", в селе Анишине обнаружили обезображенное тело оперуполномоченного по особо важным делам СОБРа, который пропал без вести еще 18 ноября 2021 года, когда ушел из дома после ссоры с супругой.

Причиной смерти, предположительно, послужили травмы от поражения взрывом. На месте происшествия обнаружили рычаг взрывателя от гранаты, предохранительное кольцо и поражающие элементы.