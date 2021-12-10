В Кремле предупредили о серьезных последствиях после провокаций в Керченском проливе

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что любая незначительная провокация в Керченском проливе может привести к серьезных последствиям.

- Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Как ранее писал сайт kp.ru, инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива произошел днем в четверг, 10 декабря. Корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ, который сопровождал «Донбасс», предупредил его экипаж о необходимости соблюдать российское законодательство, касающееся подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. Позже корабль лег на обратный курс.