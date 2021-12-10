Песков назвал чувствительной темой взаимодействие России и США в кибербезопасности

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что взаимодействие с США в области кибербезопасности - это "весьма чувствительная тема", поэтому не следует раскрывать детали.

"Это весьма чувствительна тема, - подчеркнул официальный представитель Кремля. - Здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится".

Вместе с тем Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия положительно оценивает взаимодействие Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности по итогам саммита в Женеве президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена.

По словам пресс-секретаря российского лидера, налаженный механизм выполняет свои функции.

Как ранее писал сайт kp.ru, двусторонний диалог по кибербезопасности стал одной из тем саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена, который прошел в формате видеоконференции 7 декабря 2021 года.