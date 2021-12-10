Захарова представила мобильное приложение МИД России

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова презентовала мобильное приложение российского внешнеполитического ведомства. Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play.

- Сегодня запустили приложение на платформах Министерства иностранных дел России. Есть наш сайт, портал, а есть к нему еще и приложение. Сегодня вы можете уже зайти, например, в App Store или другие платформы, вбить в поиск «МИД России» и скачать себе на телефон или планшет такое приложение, — сообщила она на VI Международном гуманитарном форуме.

Пользователи смогут читать новости МИД РФ, а также смотреть видеотрансляции. Приложение доступно на русском и английском языках.

Ранее российское правительство решило запустить официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Там же отметили, что для россиян, предпочитающих узнавать о новостях через социальные сети, на канале каждый день будет публиковаться информация о принятых кабмином решениях, отчеты о мероприятиях и поездках председателя правительства Михаила Мишустина.