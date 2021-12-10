Всероссийский молодежный фестиваль «Космофест Восточный» открылся в Благовещенске

В Благовещенске 10 декабря открылся Всероссийский молодежный фестиваль «Космофест Восточный». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске 10 декабря открылся Всероссийский молодежный фестиваль «Космофест Восточный». Уникальная образовательная площадка собрала школьников и студентов со всей России. За два дня работы фестиваля его участники побывают на космодроме «Восточный», узнают о том, как сегодня развивается российская ракетно-космическая отрасль, какие знания и навыки необходимы, чтобы работать в организациях Роскосмоса, а также пообщаются с летчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Ревиным.

Гостей фестиваля приветствовал губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона рассказал о важных объектах, строящихся сейчас в Приамурье. Один из них - первый в России гражданский космодром «Восточный».

- В Амурской области сегодня реализуется три проекта федерального значения. Первый проект – это газовый кластер, который строится в городе Свободный. Второй проект – это расширение БАМа и Транссиба - вторая ветка БАМа. Старт этому проекту был дан в этом году. Третий проект и, наверное, самый главный по значимости — это строительство космодрома «Восточный». С космодрома регулярно осуществляются запуски космических ракет, в этом году было произведено шесть таких запусков, - рассказал Василий Орлов. - Сейчас строится вторая очередь космодрома, прорабатываются планы по переносу сюда пилотируемой космонавтики. Это шаг в будущее не только для нашего региона, но и для всей страны.

Губернатор Приамурья напомнил о том, что сегодня общество живет во время четвертой промышленной революции.

- Многие профессии, как это всегда бывает при промышленных революциях, становятся ненужными, но все ученные сходятся в том, что космос — это технология будущего и люди, задействованные в этой отрасли, будут востребованы всегда. Очень здорово, что сегодня здесь в Благовещенске проводится седьмой Космофест, на котором собрались заинтересованные лица, - отметил Василий Орлов.

Вместе с участниками форума глава региона осмотрел тематическую выставку учащихся детского технопарка «Кванториум-28» и благовещенской школы №16, а также профориентационную выставку Амурского государственного университета «Дорога в космос начинается в АмГУ». Фестиваль проходит сразу на нескольких площадках, расположенных в Благовещенске и на космодроме «Восточный». В Год науки и технологии «Космофест Восточный» также охватит все школы Амурской области. В рамках «Космофеста» состоятся мастер-классы, встречи с представителями Роскосмоса, просмотр фильма и квест «Космический Благовещенск».

«Космофест Восточный» проходит в Приамурье с 2015 года. Организатором фестиваля выступает Амурский областной институт развития образования при участии Госкорпорации «Роскосмос» и Правительства Амурской области. За годы проведения космического форума в нем приняли участие более 15 тысяч молодых людей из разных регионов России. Главная цель фестиваля – вовлечь школьников и студентов в космическую отрасль и воспитать новое поколение ученых, исследователей и инженеров.