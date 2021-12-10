Захарова назвала "позорным вердиктом" решение лондонского суда по экстрадиции Ассанжа

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Высокий суд Лондона, который удовлетворил апелляцию США на отказ в экстрадиции в Соединенные Штаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, - это "позорный вердикт" в политическом деле против журналиста. Так расценила приговор по делу австралийца официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля - очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она назвала это "достойным" завершением "саммита демократии", организованного США. Кроме того, приговор вынесен в Международный день прав человека, который отмечают по инициативе ООН ежегодно 10 декабря, обратила внимание Захарова.

Напомним, Wikileaks Джулиана Ассанжа публиковал секретные документы о военных кампаниях американцев, в частности, в Ираке и Афганистане. За это Соединенные Штаты обвинили австралийца по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Суммарный срок лишения свободы, который грозит Ассанжу в Соединенных Штатах, составляет 175 лет.