Омбудсмен Москалькова предложила усилить контроль за оружием при переезде владельца

Татьяна Москалькова предложили усилить контроль за оборотом оружия. Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила усилить контроль за оборотом оружия. Особое внимание омбудсмен предложила обратить на отслеживание движения оружия, когда его владелец переезжает на новое место жительства. Об этом Москалькова сказала, комментируя ЧП в МФЦ «Рязанский».

«Очень важно усилить контроль за движением оружия, когда человек перемещается из одного места жительства в другое», - цитирует Москалькову ТАСС.

Также Татьяна Москалькова предложила обратить внимание на систему выдачи справок о состоянии здоровья для оформления разрешения на оружие.

«В первую очередь, нужно пересмотреть, кому и как даются справки о состоянии здоровья, кем они выдаются. Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы определенные структуры знали о своих гражданах, имеющих на руках оружие», - сказала она.

Как ранее сообщалось на kp.ru, 7 декабря в московском МФЦ «Рязанский» мужчина открыл стрельбу после того, как ему предложили надеть маску. Погибли два человека, четверо пострадали, в том числе ребенок.