Россия передала США перечень ограничений в ответ на высылку дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия передала Соединенным Штатам перечень «зеркальных» ограничений, которые будут введены в ответ на высылку Вашингтоном российских дипломатов, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как сообщил замглавы российского МИД во время пресс-конференции, Москва предлагает заморозить абсурдные требования США по визовым вопросам и работе посольств. До конца декабря этого года Москва готова провести встречу с американской стороной при условии, если получит ответ на свои предложения.

Рябков заявил, что США не идут навстречу России в вопросах продолжительности пребывания персонала и восстановления нормального визового обслуживания российских граждан. Вместо этого, подчеркнул дипломат, Вашингтон продолжает навязывать Москве неприемлемые схемы и модели организации ротации дипломатического персонала, а также сроках пребывания в командировках.

Как писал сайт kp.ru, ранее замминистра иностранных дел РФ сказал, что заявления Соединенных Штатов о прогрессе в вопросе разрешения дипломатического кризиса Москвы и Вашингтона не соответствуют действительности.