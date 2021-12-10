В МИД РФ заявляют о необходимости предупреждения «ракетного кризиса» в Европе

Сергей Рябков заявил о необходимости предупредить ракетный кризис в Европе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о недопустимости размещения на территории Европы ракет средней и меньшей дальности. Об этом сказал заместитель главы МИД Сергей Рябков во время брифинга в пятницу 10 декабря. Рябков предупредил о необходимости избежать «ракетного кризиса» в Европе.

Замглавы МИД заявил о намерении России обсудить со странами НАТО встречные моратории на развертывание ударных систем «земля – земля» и добиваться их принятия.

Появление в Европе американских ракет типа «Томагавк» безусловно создаст риски для безопасности России, отметил Сергей Рябков.

Если договоренности по гарантиям безопасности не будут достигнуты сейчас, можно приблизиться к серьезной конфронтации, резюмировал заместитель главы МИД.

Как ранее сообщалось на kp.ru, Сергей Рябков рассказал, что Россия передала Соединенным Штатам перечень «зеркальных» ограничений, которые будут введены в ответ на высылку Вашингтоном российских дипломатов.