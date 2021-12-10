Рябков заявил о «токсичной атмосфере» в отношениях России и США из-за недружественных действий Вашингтона

Сергей Рябков рассказал о недружественных действиях США, которые создают токсичную атмосферу в российско-американских отношениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал как «токсичную» атмосферу в российско-американских отношениях и отметил, что причина этого кроется в недружественных действиях США.

«Приходится констатировать, что в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Не по вине России накопилось немало раздражителей», - сказал Рябков во время онлайн-брифинга в пятницу 10 декабря.

Заместитель министра перечислил недружественные жесты США по отношению к РФ.

«Не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения, предпринимаются другие шаги, которые вызывают озабоченность. Все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного профессионального диалога», - сказал он.

Рябков отметил, что американская сторона, в частности, не вернула противоправно захваченную российскую дипломатическую собственность.

«Американская сторона противоправно захватила шесть российских объектов - загородные базы отдыха посольства в Вашингтоне и постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, вашингтонский особняк торгпредства, два здания принудительно закрытого генерального консульства в Сан-Франциско, резиденцию генконсула в Сиэтле», - сказал он.

Заместитель министра также предупредил, что размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности может спровоцировать «ракетный кризис» и усиление конфронтации.