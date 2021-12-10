Глава РАН назвал возрождение общества «Знание» важнейшим событием года

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает возрождение общества «Знание» важнейшим событием Года науки и технологий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возрождение научно-просветительского общества «Знание» является одним из главных достижений Года науки и технологий, объявленного в России в 2021 году. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая 10 декабря на Конгрессе молодых ученых в Сочи. По мнению главы РАН, реинкарнация популярного в советские годы общества «Знание», в чьи задачи входит популяризация науки, стало важнейшим событием в научной и общественной жизни страны.

- Одно из достижений Года науки - это «реинкарнация» общества «Знание». Это очень важно - доносить научную информацию до, прежде всего, молодежи, до общества, которое сейчас очень щепетильно, оно привыкло к новым методам получения этой информации. Подача научной информации по-новому, интересно, захватывающе - это большое событие, - убежден Александр Сергеев.

Президент РАН отметил, что от ученых вовсе не требуется обязательно быть хорошими рассказчиками.

- Некоторые великие ученые не умеют этого делать, не надо их заставлять, - считает глава Российской академии наук.

Вторым важным событием Года науки и технологий Александр Сергеев считает создание Национального центра физики и математики в Сарове.

Конгресс молодых ученых проходит с 8 по 10 декабря в сочинском центре «Сириус». Главная цель форума – подвести итоги Года науки и технологий в России, определить, что уже сделано для научно-технологического развития страны и наметить приоритетные задачи на будущее. Конгресс объединил более трех тысяч молодых ученых из разных регионов России, он одновременно проходит как в оффлайновом, так и в онлайн-формате. В форуме принимают участие представители ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, победителей грантовых конкурсов, студенты и школьники.

Напомним, Всесоюзное общество «Знание» было основано в СССР в 1947 году по инициативе представителей интеллигенции для распространения научных знаний среди детей и взрослых. Популяризация знаний лекторами Всесоюзного общества привела к тому, что едва восставшая из военных руин страна первой запустила искусственный спутник Земли. В 2016 году общество «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание».

Вторую жизнь Российское общество «Знание» получило в апреле 2021 года. Во время послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости его перезапуска в новом формате - на современной цифровой платформе. Лекторы общества проводят открытые уроки, лекции, мастер-классы, дебаты, свободные обсуждения самых актуальных и важных тем современности. Спикерами на этих мероприятиях выступают ведущие российские и зарубежные ученые, политики, общественные деятели, артисты и спортсмены. Так, онлайн-марафон общества «Знание», который прошел в сентябре 2021 года, за три дня посмотрели более 110 миллионов человек. Среди его лекторов были президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, топ-менеджеры крупнейших компаний, выдающиеся ученые.