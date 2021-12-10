Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира Фото: кадр из видео

Главный редактор «Новой газеты» и бывший журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Вручение проходит в столице Норвегии – Осло.

Кроме Муратова обладателем Нобелевской премии мира в этом году стала филиппинская журналистка Мария Рессе. Награда была им вручена за «силия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира».

Как писал сайт kp.ru, о том, что главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира стало известно в октябре 2021. Как заявлял Муратов, премия будет отдана на благотворительность, в том числе детям с тяжелыми заболеваниями и на поддержку независимых российских СМИ.

Дмитрий Муратов – один из основателей «Новой газеты». Он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 годы, а затем вернулся на эту должность в 2019 году.