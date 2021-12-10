В Госдуме заявили, что Запад не допустит вступления Украины в НАТО из-за России

В Государственной думе заявили, что Запад не допустит вступления Украины в НАТО из-за Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов считает, что страны Запада не допустят вступления Украины в Североатлантический альянс из-за слов президента России Владимира Путина о «красных линиях».

- Президент Владимир Владимирович Путин обращал внимание на то, что нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, так как за этим последует размещение военных контингентов. Все понимают, что это «красные линии», которые переступать нельзя, — сказал парламентарий в разговоре с журналистами.

По его словам, Запад понимает недопустимость вступления в НАТО, но продолжает обещать это Киеву.

Ранее источник Associated Press, близкий к переговорам, сообщил, что Соединенные Штаты заявили украинским властям, что членство Киева в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшие 10 лет. В то же время американские чиновники сообщили, что власти США могут оказать давление на Украину в вопросах, связанных с автономностью республик Донбасса. По их словам, президент Джо Байден хочет более активно участвовать в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и может побудить Киев принять какие-то реальные действия в этом направлении. При этом, отмечается в сообщении, американский лидер хочет обставить это так, чтобы не было впечатления, что он идет на уступки России.