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Общество10 декабря 2021 14:26

Пробки в Москве 10 декабря 2021 достигли девяти баллов

Из-за гололедицы движение затруднено почти по всему Садовому кольцу и на МКАД
Абдулла ШАКИРОВ
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Пробки в Москве 10 декабря 2021 достигли девяти баллов

Пробки в Москве 10 декабря 2021 достигли девяти баллов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве пробки к вечеру пятницы, 10 декабря, достигли девяти баллов. Это следует из данных сервиса по отслеживанию автомобильного движения «Яндекс.Пробки».

Из-за гололедицы движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Автомобили движутся медленно в центре столицы, на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Движение затруднено также на юго-востоке, востоке, юге и северо-западе Московской кольцевой автомобильной дороге.

Как писал сайт kp.ru, ранее ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о сибирских морозах в пятницу, 10 декабря. Он уточнил, что в столице ожидается небольшая облачность без осадков, в ночь на пятницу похолодает до минус 16-18, в Подмосковье будет до минус 15-20, а на севере до 23 градусов мороза.