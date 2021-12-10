Пробки в Москве достигли десяти баллов 10 декабря 2021
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Москве загруженность автомобильных дорог достигли в пятницу, 10 декабря, максимальных десяти баллов.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Автомобили значительно снизили скорость на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, а также на Большой Лубянке, Мясницкой и Бутырской улицах.
Кроме того, пробки наблюдаются на проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких вылетных магистралях и большей части Московской кольцевой автомобильной дороге.
Как писал сайт kp.ru, ранее пробки в Москве достигли девяти баллов в связи с гололедицей на дорогах.
Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о сибирских морозах в пятницу, 10 декабря.