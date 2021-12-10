Пробки в Москве достигли десяти баллов 10 декабря 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве загруженность автомобильных дорог достигли в пятницу, 10 декабря, максимальных десяти баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Автомобили значительно снизили скорость на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, а также на Большой Лубянке, Мясницкой и Бутырской улицах.

Кроме того, пробки наблюдаются на проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких вылетных магистралях и большей части Московской кольцевой автомобильной дороге.

Как писал сайт kp.ru, ранее пробки в Москве достигли девяти баллов в связи с гололедицей на дорогах.

Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о сибирских морозах в пятницу, 10 декабря.