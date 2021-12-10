Банк России будет страховать потери россиян от кибермошенников

В российском ЦБ намерены повысить финансовую грамотность населения и развивать страхование рисков потерь от мошенников. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Центробанке РФ обеспокоены тем, что сотни тысяч россиян ежегодно страдают от телефонных и интернет-мошенников, большинство из которых используют методы социальной инженерии. Банк намерен заняться страхованием потерь россиян от кибермошенников. Об этом говорится в подготовленном Банком России проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022–2024 годы.

По данным ЦБ, кибермошенники в третьем квартале 2021 года похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад, — более 3,2 миллиарда рублей. В то же время доля возвращенных средств снизилась с 13,1% до 7,7%.

В этой ситуации банк намерен заняться повышением финансовой грамотности населения, сформировать правовые подходы к снижению ответственности потребителей финансовых услуг и развитию страхования их рисков и потерь, говорится в документе.

Также в ЦБ рассказали о новых функциях биометрии в российских банках.

Ранее на kp.ru рассказывалось о пяти мошеннических схемах, при помощи которого россиян пытаются обмануть в преддверии Нового года.