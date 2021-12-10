США ввели санкции против ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина

Ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин Фото: сайт Европейского института ЮСТО

Министерство финансов Соединенных Штатов внести в список санкций Европейский институт ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина за поддержку КНДР.

«Российский университет European Institute Justo и его ректор Дмитрий Юрьевич Соин спонсировали получение сотен студенческих виз для строителей из КНДР в России», – сообщается на сайте американского Минфина.

Как утверждает ведомство, некоторые из этих рабочих были связаны с программой КНДР по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ). В частности, они могли направлять полученные в России доходы на финансирование программы ОМУ.

В списке санкций также оказались 14 физических лиц из КНДР, Китая, Мьянмы и Бангладеша и девять организаций. Среди них Генеральная прокуратура КНДР, военные структуры Мьянмы и Бангладеша, компании из Китая и КНДР.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре 2021 Минфин США ввел санкции против Московского физико-технического института. Ведомство полагает, что МФТИ производил военную продукцию для зарубежных заказчиков, находящихся в санкционном списке США.