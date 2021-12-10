В Самаре открыли 26-метровую стелу в память о тружениках «запасной столицы»

В Самаре установили 26-метровую стелу. Фото предоставлено правительством Самарской области

В пятницу, 10 декабря, в Самаре открыли стелу в честь тружеников «запасной столицы», увековечив подвиг куйбышевцев во времена Великой Отечественной войны.

Центральным элементом мемориального комплекса стала стела из стекла и металла высотой 26 метров, вокруг которой установлены информационные пилоны. На центральной части композиции изображен самолет Ил-2.

Стела установлена также в честь получения Самарой звания «Город трудовой доблести». Этот статус подчеркивает вклад города в Победу в Великой Отечественной войне.

- За огромный вклад жителей Самары в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм, в 2020 году городу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести, - сказал присутствующий на открытии Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.