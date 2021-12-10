Курс рубля обновил максимум с 22 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля по отношению к доллару и евро в пятницу, 10 декабря, вырос до максимальных почти за три недели значений, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара составлял 73,29 рубля, курс евро – 82,6 рубля. Последний раз западные валюты обновляли минимум 22 ноября 2021.

Расчетный курс доллара на 17:00 11 декабря 2021 составляет 73,4 рубля, евро – 82,9 рубля. Российская валюта выросла по отношению к американской и европейской после закрепления цены на нефть выше 75 долларов за баррель.

Как писал сайт kp.ru, эксперты финансового рынка спрогнозировали, как будет меняться курс российской валюты к концу 2021 года. Эксперты в своих прогнозах осторожны и дают доллару большую свободу: коридор колебаний от 71 до 75 рублей.

В пользу российской валюты играет ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ. Решение о повышении ключевой ставки тормозит инфляцию и укрепляет рубль. В связи с этим аналитики допустили падение курса доллара до 68 рублей к концу 2021 года.