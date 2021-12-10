Российские специалисты отправляется в ЮАР на помощь в борьбе с COVID-19

Российские специалисты поедут в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: REUTERS

Группа российских специалистов отправилась в ЮАР для оказания помощи местным медикам в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В группу входят ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сотрудники института «Микроб» Роспотребнадзора, а также центра «Вектор». Возглавляет ее заместитель руководителя Роспотребнадзора. Кроме специалистов, в ЮАР отправят мобильные лаборатории и партию тест-систем для диагностики ковида на 200 тысяч исследований. В ЮАР вместе с группой Роспотребнадзора полетят сотрудники Минздрава и МЧС.

Ранее на kp.by сообщалось, что Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил ученых из Бразилии, России, Индии и Китая вместе с южноафриканскими специалистами изучить коронавирусную инфекцию.

Омикрон-штамм коронавируса был впервые обнаружен на территории ЮАР. Южноафриканские медики назвали первыми признаками заражения этим вариантом ковида сильную усталость и головную боль.