Венгрия ограничила выдачу виз россиянам Фото: Shutterstock

Венгрия ограничила выдачу туристических виз для россиян, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По информации «Интерфакса», венгерское консульство разрешило некоторым туристическим компаниям оформлять не более двух-трех виз в день. В дипломатическом представительстве заявили, что несколько турфирм нарушило порядок аккредитации и визовый режим. Помимо ограничений на выдачу документов, консульство будет тщательно проверять каждый тур вплоть до въезда туриста в гостиницу.

По мнению Тюриной, в Венгрии полагают, что российские туристы могут использовать страну как транзит для поездок в другие государства, и нарушение порядка аккредитации турфирмами – лишь формальный повод. Она отметила, что консульство не справляется с увеличившимся объемом подаваемых перед Новым годом документов. Поскольку с 23 декабря сотрудники венгерского консульства уходят на каникулы до 9 января 2022, туристы стараются как можно быстрее получить визы, что усложняет ситуацию, добавила Тюрина.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре 2021 выдачу виз российским туристам возобновила Словения.