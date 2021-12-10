Пожар произошел в больнице на северо-западе Москвы Фото: сайт МЧС России

В Москве произошел пожар в одной из больниц на улице Саляма Адиля, сообщил источник kp.ru в пресс-службе столичного управления МЧС России. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожару был присвоен второй уровень сложности. В настоящее время возгорание уже потушено, огонь повредил личные вещи. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Как писал сайт kp.ru, поздним вечером 21 ноября 2021 пожар вспыхнул в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве. Ему был присвоен повышенный уровень сложности.

Напомним, ранее пожар произошел в квартире певицы Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы. После этого она попала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом. Вероятнее всего, причиной стало короткое замыкание.