Некоторые категории пенсионеров получат выплаты за январь в декабре Фото: правительство Хабаровского края

Российским пенсионерам, получающим пенсии в отделениях «Почты России» первого числа каждого месяца, выплаты за январь 2022 будут произведены в декабре 2021, рассказали в Пенсионном фонде страны.

Как объяснили в ПФР Ura.ru, у каждого из пенсионеров свой период выплат через «Почту России». Некоторые из них получают выплаты с 3-го числа, и этой категории «Почта России» решила пойти навстречу: они получат деньги вовремя.

Тем временем лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) в Государственной думе Сергей Миронов предложил ежегодно выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед Новым годом. Дополнительная выплата должна заставить пенсионеров отказаться от кредитов под большие проценты, считает лидер СРЗП.

Сайт kp.ru писал, каким категориям пенсионеров положена прибавка с 1 декабря 2021.