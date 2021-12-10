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В мире10 декабря 2021 18:54

США удовлетворены решением суда по делу об экстрадиции Ассанжа

Ранее в Лондоне удовлетворили апелляцию американской стороны на отказ передать подсудимого Вашингтону
Абдулла ШАКИРОВ
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США удовлетворены решением суда по делу об экстрадиции Ассанжа

США удовлетворены решением суда по делу об экстрадиции Ассанжа

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты довольны решением Апелляционного суда Англии и Уэльса удовлетворить жалобу Вашингтона по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявили в Министерстве юстиции США.

«Мы довольны этим решением», – сказал ТАСС представитель ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 10 декабря, Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на отказ в экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, где его планируют судить по делу о шпионаже и раскрытии секретной информации. Дело об экстрадиции вернули на рассмотрение в суд района Вестминстер. Ассанж останется под стражей.

Напомним, в США основателя WikiLeaks обвиняют в публикации секретных документов о военных кампаниях в Ираке, Афганистане и не только. Всего в обвинении фигурируют 17 эпизодов нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, за что австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.