Россия внесет предложения о безопасности перед новыми переговорами с США по стратегической стабильности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена внести комплексное предложение о гарантиях безопасности перед очередным раундом переговоров с Соединенными Штатами по стратегической стабильности, сообщает Министерство иностранных дел России.

«Внесем комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности. Выступим за предметное обсуждение военных аспектов обеспечения безопасности по линии министерств обороны с участием также внешнеполитических ведомств России и стран НАТО», – сказано на сайте российского МИД.

Как отметили в ведомстве, Москва хочет, чтобы страны НАТО конкретно отреагировали на предложения РФ по снижению напряженности в Европе. Также Россия призывает США присоединиться к мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе, говорится в сообщении.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе прошедших во вторник, 7 декабря, переговоров выразили мнение, что Москва и Вашингтон будут продолжать диалог и необходимые контакты.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об улучшении отношений США и России.