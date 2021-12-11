Косметолог дала советы по уходу за кожей в холодное время года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Косметолог дала советы, как ухаживать за кожей в зимнее время. Прежде всего стоит отказаться от скрабов и пользоваться гоммажем. Не на пользу пойдут крема с парафином и вазелином.

- Считается, что именно во время холодов и морозов кожа стареет быстрее. Клетки медленнее отшелушиваются, делая текстуру неоднородной, как следствие – задержка себума на коже и нарушение липидной мантии и воспаление, - говорит «Газете.Ru» косметолог сервиса «Доктор рядом» Виктория Грибель.

Кожа страдает не только от мороза, но и от отопления. Оно приводит к ее пересыханию и из-за этого нужно использовать более щадящие средства. А для осветления и укрепления выбирать сыворотки и крема с витамином С.

-Текстура тоже играет важную роль. Зимой лучше отдать предпочтение крему. Причем важно, чтобы он был с SPF-защитой, - советует эксперт.

Перед покупкой стоит внимательно прочитать состав – там не должно быть вазелина и парафина.

Огромную роль играет и питание. В зимнее время года нужно включать в рацион продукты, богатые правильными жирами - это орехи, семечки, рыба, масла, продукты с Омега-3, сообщает ФАН.

В свою очередь врач Лев Авербах дал совет, кому в сильные морозы не стоит выходить на улицу. Слишком низкая температура за окном может быть опасна для здоровья человека. Особенно поберечься стоит маломобильным гражданам и людям с инвалидностью, сообщает Пятый канал.