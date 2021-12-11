США в декабре начнут продажу 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 17 декабря 2021 года Соединенные Штаты начнут продажу 18 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, об этом сообщило американское министерство энергетики.

В заявлении ведомства уточняется, что что такое решение было принято «после решительных мер», предпринятых президентом США Джо Байденом с целью решить проблему дефицита поставок «черного золота».

Кроме того, сообщается, что американская компания ExxonMobil «получит взаймы» 4,8 миллиона баррелей сырой нефти из резерва, которую она должна будет вернуть с учетом заранее оговоренной «надбавки в виде дополнительного количества нефти»

«Обмен и продажа из стратегического нефтяного резерва – важные средства, которые мы используем для решения проблемы перебоев с поставками нефти, пока мир восстанавливается после пандемии», - цитирует ТАСС заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре Байден объявил, что США выпустят на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы снизить цены на топливо для американцев.

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