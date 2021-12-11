Риэлтор предложил альтернативные способы контроля за рынком аренды жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Глобал Консалтинг» Алексей Силантьев прокомментировал инициативу Минстроя создать единую информсистему, в которой будут регистрироваться собственники жилья, которые сдают недвижимость в аренду.

По мнению эксперта, эта мера не поможет сделать рынок максимально прозрачным. В свою очередь он предложил иные варианты, которые помогут вывести рынок аренды жилья из тени и позволит получить бюджету налоговые отчисления.

Первая мера – это повышение налога на роскошь для людей, у которых в собственности три и более объектов недвижимости.

Вторая мера – нужно стимулировать людей, чтобы они регистрировались в системе, предложенной Минстроем. Для этого нужно предлагать им определенные гарантии. Причем предоставлять их нужно как собственнику помещения, так и квартиросъемщику.

К реализации проекта также стоит подключит страже порядка.

-Провести просветительскую работу на тему аренды квартир с полицейскими, а тем, кто регистрируется в ГИС, гарантировать, что их права в данном случае не могут быть нарушены, - цитирует Lenta слова риэлтора.

В свою очередь эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил «360» признает, что у проекта есть шансы на успешную реализацию.

Сейчас большинство арендодателей работают по схеме договора на несколько месяцев. При этом документ не регистрируется и налоги не отчисляются.

- Инициатива неплохая, но нужно провести полноценный разговор с бизнесом, чтобы были честные правила игры. Тогда этот инструмент будет работать, - заключил Ракута.

А вот Андрей Мельниченко, юрист «Единого центра защиты», полагает, что если нововведение будет принято, то это неизбежно приведет к росту цен на съемное жилье, пишет газета "Известия".