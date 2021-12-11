Глава британского МИД призвала бороться с «подрывающими свободу агрессорами»

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в преддверии встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Ливерпуле призвала государства «Большой семерки» бороться с «агрессорами, которые пытаются подорвать свободу», а также усилить сотрудничество между собой на фоне ситуации вокруг Украины.

«В эти выходные самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу, и направят четкий сигнал, что мы выступаем единым фронтом», - заявила руководитель британского внешнеполитического ведомства.

Элизабет Трасс также выразила желание, «чтобы страны G7 углубили связи между собой в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии и безопасность, с целью защищать и продвигать свободу и демократию по всему миру». Министерская встреча «Большой семерки» в английском Ливерпуле пройдет с 11 по 12 декабря, участники будут обсуждать «вопросы геополитики и безопасности», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Элизабет Трасс сменила Доминика Рааба на посту главы британского МИД 15 сентября. В начале декабря она посетила Эстонию, где прокатилась на танке.