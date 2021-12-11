В результате ДТП с грузовиком в Мексике погибли 55 человек, более 100 пострадали

Авария произошла в мексиканском штате Чьяпас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате аварии в мексиканском штате Чьяпас на юге страны погибли 55 человек, более 100 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор штата Рутилио Эскандон на своей странице в Twitter.

Грузовик с прицепом, в котором находилось множество людей, четверг врезался в подпорную стену и перевернулся неподалеку от столицы штата, города Тустла-Гутьеррес. Сообщается, что все пассажиры автомобиля – мигранты, выходцы из нескольких стран Центральной Америки, которые таким образом пытались добраться добраться до границы Мексики с США. Многие пострадавшие в этом ДТП находятся в больнице.

Все жертвы и пострадавшие - выходцы из стран Центральной Америки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рутилио Эскандон сообщил, что власти штата вместе с федеральным правительством не оставят раненых и родственников погибших наедине с их бедой.

Водитель грузовика с прицепом скрылся с места происшествия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я распорядился оказать необходимую помощь, мы не пожалеем усилий», добавил губернатор.

По данным мексиканской полиции, водитель грузовика выжил и скрылся с места ДТП, правоохранители ведут его поиски.

Травмы в ДТП получили более 100 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее сайт kp.ru писал о другой крупной аварии в Мексике, жертвами которой стали 19 человек.