Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию между Россией и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок ситуацию между Россией и Украиной. Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись в пятницу, 10 декабря, в британском Ливерпуле, где с 11 по 12 декабря пройдет министерская встреча «Большой семерки» (G7).

О чем Блинкен беседовал с немецкой коллегой, сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс на своей странице в Twitter. По его словам, госсекретарь встретился с Анналеной Бербок «на полях G7, чтобы обсудить российскую агрессию в отношении Украины, сотрудничество в области климата и приоритеты на период председательства Германии в Группы семи в 2022 году», передает ТАСС.

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