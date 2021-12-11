Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 декабря 2021 2:59

В Сингапуре одобрили вакцинацию детей от пяти до 11 лет препаратом Pfizer

Прививки дошкольникам и ученикам младших классов начнут делать в конце декабря
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Минздрав Сингапура одобрил вакцину Pfizer для прививок детям от пяти до 11 лет

Минздрав Сингапура одобрил вакцину Pfizer для прививок детям от пяти до 11 лет

Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Сингапура одобрило вакцину компании Pfizer для прививок против коронавируса детям в возрасте от пяти до 11 лет, сообщает газета The Straits Times.

«Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 одобрила рекомендации экспертного комитета по вакцинации принять препарат для иммунизации детей этой возрастной группы», - приводит издание сообщение ведомства.

Отмечается, что, по мнению экспертов сингапурского Минздрава, «преимущества перевешивают риски для детей, особенно на фоне сохраняющейся локальной передачи вируса и появления штамма «омикрон».

Ожидается, что прививки местным дошкольникам и ученикам младших классов начнут делать уже в конце декабря. Вакцинация детей будет проходить с интервалом между первой и второй дозой препарата в 21 день.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Коста-Рика стала первой в мире страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей 5 до 11 лет.