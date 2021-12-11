В Сингапуре одобрили вакцинацию детей от пяти до 11 лет препаратом Pfizer

Минздрав Сингапура одобрил вакцину Pfizer для прививок детям от пяти до 11 лет Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Сингапура одобрило вакцину компании Pfizer для прививок против коронавируса детям в возрасте от пяти до 11 лет, сообщает газета The Straits Times.

«Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 одобрила рекомендации экспертного комитета по вакцинации принять препарат для иммунизации детей этой возрастной группы», - приводит издание сообщение ведомства.

Отмечается, что, по мнению экспертов сингапурского Минздрава, «преимущества перевешивают риски для детей, особенно на фоне сохраняющейся локальной передачи вируса и появления штамма «омикрон».

Ожидается, что прививки местным дошкольникам и ученикам младших классов начнут делать уже в конце декабря. Вакцинация детей будет проходить с интервалом между первой и второй дозой препарата в 21 день.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Коста-Рика стала первой в мире страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей 5 до 11 лет.