Что произошло в ночь на 11 декабря

«КП» – о последних новостях на утро 11 декабря 2021 года Фото: REUTERS

Вечером в пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности провести в стране референдум по Донбассу. По словам украинского лидера, «тут вопрос не в статусе», опрос населения может быть проведен «в целом по прекращению войны».

К слову, послав корабль управления «Донбасс» к Керченскому проливу и Крымскому мосту, Украина снова устроила провокацию – как и в 2018 году. Можно ли избежать конфликтов, попахивающих порохом и человеческой кровью, вместе с экспертами рассуждает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил резкую реакцию главы государства на слова члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова, который стал спорить с Владимиром Путиным. По словам официального представителя Кремля, режиссер «непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Напомним, Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил исключить их из состава РФ. Президент с ним не согласился, но режиссер начал приводить свои доводы. Путин в ответ призвал не превращать заседание СПЧ в ток-шоу.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум по поводу дальнейших отношений с европейскими странами. В интервью газете la Repubblica он заявил, что «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы».

Директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург этой ночью рассказал, что сотрудники центра выделили образец нового штамма коронавируса «омикрон» из организмов заразившихся этим вариантом вируса россиян, а также собрали конструкцию вакцины против него.

Накануне стало известно, что в России выявлено четыре случая заражения омикрон-штаммом, его обнаружили у туристов, вернувшихся домой после поездки за границу.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что симптомы заболевания при заражении «омикроном» могут отличаться от проявления других штаммов коронавируса.

Насколько тревожно выглядят симптомы мутировавшего коронавируса и что известно о его действии на детей и подростков, kp.ru пояснил эксперт Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Камиль Хафизов.

До конца 2021 года в России начнется вакцинация подростков от 12 до 17 лет, прививать несовершеннолетних против коронавируса будут препаратом «Спутник М» и только по добровольному согласию родителей или самого подростка, если ему уже исполнилось 15 лет. «КП» рассказывает, что известно про прививки.

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