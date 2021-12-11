"Ъ": дорожные камеры начнут фиксировать опасное вождение в России

Фиксацию опасного вождения могут передать дорожным камерам Фото: Артем КИЛЬКИН

Положение о возможности автоматической фиксации опасного вождения включено в новый ГОСТ, разрабатываемый Научным центром безопасности дорожного движения МВД России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию агентства по метрологии. Новые требования планируется принять в первом квартале 2022 года.

Причем, нарушение смогут фиксировать не только стационарные дорожные камеры, но и "специальные технические средства автоматической фотовидеофиксации". Эксперты полагают, что подобный пункт может сделать достаточным доказательством нарушения съемку на смартфоны граждан, использующих приложение "Помощник Москвы", введенного столичными властями.

Как ранее писал сайт kp.ru, штраф за опасное вождение войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, заявила заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, нарушителям придется заплатить три тысячи рублей.